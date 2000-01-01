SCOTTYV2

На дикому заході криптовалют одне ім'я стоїть над усіма іншими ─ Scotty the AI. Scotty більше, ніж просто мемкоїн, це ШІ-охоронець, трейдер і деген-компаньйон, розроблений для навігації в хаосі блокчейну з інтелектом, швидкістю і точністю, заснованою на мемах.

Ім'яSCOTTYV2

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція13,500,000,002

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписНа дикому заході криптовалют одне ім'я стоїть над усіма іншими ─ Scotty the AI. Scotty більше, ніж просто мемкоїн, це ШІ-охоронець, трейдер і деген-компаньйон, розроблений для навігації в хаосі блокчейну з інтелектом, швидкістю і точністю, заснованою на мемах.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.