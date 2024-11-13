SATX

SatoshiDEX — це децентралізована біржа (DEX), побудована на блокчейні рівня 2 Stacks, підключеному до Bitcoin через консенсус Proof-of-Transfer (PoX).

Ім'яSATX

РейтингNo.3644

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.009323054752242009,2024-11-13

Найнижча ціна0.000128104108362986,2025-05-07

Публічний блокчейнBSC

ОписSatoshiDEX — це децентралізована біржа (DEX), побудована на блокчейні рівня 2 Stacks, підключеному до Bitcoin через консенсус Proof-of-Transfer (PoX).

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.