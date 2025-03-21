RX

Прагнучи створити найбільш надійну і вигідну платформу та спільноту для фінансування активів реального світу (RWAfi), RealtyX поєднує права власності з можливостями DeFi-технологій. Завдяки стратегічному партнерству з провідними гравцями RWA, такими як Plume Network, Defactor, а також участі в престижній програмі інкубації Гонконгсько кіберпорту, RealtyX продовжує лідирувати у створенні відчутної цінності для економіки Web3.

Ім'яRX

РейтингNo.3862

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.025969186407798956,2025-03-21

Найнижча ціна0.007213186906933556,2025-05-21

Публічний блокчейнETH

ОписПрагнучи створити найбільш надійну і вигідну платформу та спільноту для фінансування активів реального світу (RWAfi), RealtyX поєднує права власності з можливостями DeFi-технологій. Завдяки стратегічному партнерству з провідними гравцями RWA, такими як Plume Network, Defactor, а також участі в престижній програмі інкубації Гонконгсько кіберпорту, RealtyX продовжує лідирувати у створенні відчутної цінності для економіки Web3.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.