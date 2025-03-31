RFC

$RFC ─ це токен, випущений X-акаунтом (раніше Twitter) @IfindRetards, який раніше взаємодіяв з Ілоном Маском.

Ім'яRFC

РейтингNo.977

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.014469748781156222,2025-04-01

Найнижча ціна0.008586130510645057,2025-03-31

Публічний блокчейнSOL

Опис$RFC ─ це токен, випущений X-акаунтом (раніше Twitter) @IfindRetards, який раніше взаємодіяв з Ілоном Маском.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.