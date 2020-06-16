RENDER

Ім'яRENDER

РейтингNo.44

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0007%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)11.23%

Циркуляційна пропозиція517,716,590.05628264

Максимальна пропозиція644,168,762

Загальна пропозиція532,476,763.3362826

Коефіцієнт циркуляції0.8036%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум13.596115966188627,2024-03-17

Найнижча ціна0.036763626053,2020-06-16

Публічний блокчейнSOL

Опис

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Обсяг за 24г (RENDER)
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Інформація
Відкриті ордери（0）
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