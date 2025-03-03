RED

RedStone — це найшвидше зростаючий модульний оракул, який спеціалізується на гарантуванні ліквідності для кредитних ринків, таких як LST і LRT. Він пропонує gas-оптимізовані потоки даних для понад 50 мереж і всіх ролапів. Йому довіряють Morpho, Venus, ether.fi та інші.

Ім'яRED

РейтингNo.335

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2,51%

Циркуляційна пропозиція280 000 000

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція597 000 000

Коефіцієнт циркуляції0.28%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.4560272855118426,2025-03-03

Найнижча ціна0.30823495446951454,2025-04-18

Публічний блокчейнETH

ОписRedStone — це найшвидше зростаючий модульний оракул, який спеціалізується на гарантуванні ліквідності для кредитних ринків, таких як LST і LRT. Він пропонує gas-оптимізовані потоки даних для понад 50 мереж і всіх ролапів. Йому довіряють Morpho, Venus, ether.fi та інші.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
RED/USDC
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (RED)
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