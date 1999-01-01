REDX

Проєкт REDX використовує технологію Web3 для створення інноваційних розваг і має на меті побудувати стійку глобальну економіку розваг. REDX створює Web3-хаб на базі Токійської вежі, зосереджений навколо RED° TOKYO TOWER, де збираються фанати, творці, контент (IP), інвестори та партнери. Взявши за основу токени REDX, ми поширюємо розважальний досвід наступного покоління по всьому світу, інтегруючи онлайн та офлайн взаємодію.

Ім'яREDX

Макс. пропозиція10,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--