RDO

Reddio — це високопродуктивний паралельний рівень 2, сумісний з Ethereum, який використовує технологію доведення з нульовим розголошенням для досягнення неперевершеної масштабованості обчислень із рівнем безпеки Ethereum. Reddio сумісний із API Ethereum, тому всі смартконтракти, розгорнуті в Ethereum, можуть безперешкодно реалізовуватися на Reddio. Reddio створено для розширення можливостей блокчейну без компромісів у повній сумісності — як для розробників, так і для кінцевих користувачів.

Ім'яRDO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписReddio — це високопродуктивний паралельний рівень 2, сумісний з Ethereum, який використовує технологію доведення з нульовим розголошенням для досягнення неперевершеної масштабованості обчислень із рівнем безпеки Ethereum. Reddio сумісний із API Ethereum, тому всі смартконтракти, розгорнуті в Ethereum, можуть безперешкодно реалізовуватися на Reddio. Reddio створено для розширення можливостей блокчейну без компромісів у повній сумісності — як для розробників, так і для кінцевих користувачів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
RDO/USDT
RDO
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (RDO)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
RDO/USDT
RDO
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (RDO)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...