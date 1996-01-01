RDO

Reddio — це високопродуктивний паралельний рівень 2, сумісний з Ethereum, який використовує технологію доведення з нульовим розголошенням для досягнення неперевершеної масштабованості обчислень із рівнем безпеки Ethereum. Reddio сумісний із API Ethereum, тому всі смартконтракти, розгорнуті в Ethereum, можуть безперешкодно реалізовуватися на Reddio. Reddio створено для розширення можливостей блокчейну без компромісів у повній сумісності — як для розробників, так і для кінцевих користувачів.

Ім'яRDO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписReddio — це високопродуктивний паралельний рівень 2, сумісний з Ethereum, який використовує технологію доведення з нульовим розголошенням для досягнення неперевершеної масштабованості обчислень із рівнем безпеки Ethereum. Reddio сумісний із API Ethereum, тому всі смартконтракти, розгорнуті в Ethereum, можуть безперешкодно реалізовуватися на Reddio. Reddio створено для розширення можливостей блокчейну без компромісів у повній сумісності — як для розробників, так і для кінцевих користувачів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.