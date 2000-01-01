QDX

QDX — це утиліті токен екосистеми Quidax. Він надає власникам різні переваги, зокрема знижки на комісії за торгівлю, пасивний дохід та доступ до ексклюзивних функцій Quidax.

Ім'яQDX

РейтингNo.1446

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція500,000,000

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписQDX — це утиліті токен екосистеми Quidax. Він надає власникам різні переваги, зокрема знижки на комісії за торгівлю, пасивний дохід та доступ до ексклюзивних функцій Quidax.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.