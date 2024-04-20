QAI

QuantixAI, розроблений Quantix Capital, представляє токен QAI, токен на базі Ethereum, який призначений для оптимізації ліквідності в рамах складної екосистеми алгоритмічної торгівлі. Технічно, QuantixAI інтегрує низку передових стратегій кількісної торгівлі, використовуючи статистичні моделі, такі як авторегресійна інтегрована ковзна середня (ARIMA), узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH), а також алгоритми машинного навчання, в тому числі машини опорних векторів (SVM) і мережі з довгостроковою і короткостроковою пам'яттю (LSTM). Можливості обробки даних у реальному часі покращуються завдяки інструментам, таким як Apache Kafka, що сприяє ефективному збору та обробці даних.

Ім'яQAI

РейтингNo.3223

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум105.64769851319828,2024-11-13

Найнижча ціна2.109046466218064,2024-04-20

Публічний блокчейнETH

ОписQuantixAI, розроблений Quantix Capital, представляє токен QAI, токен на базі Ethereum, який призначений для оптимізації ліквідності в рамах складної екосистеми алгоритмічної торгівлі. Технічно, QuantixAI інтегрує низку передових стратегій кількісної торгівлі, використовуючи статистичні моделі, такі як авторегресійна інтегрована ковзна середня (ARIMA), узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH), а також алгоритми машинного навчання, в тому числі машини опорних векторів (SVM) і мережі з довгостроковою і короткостроковою пам'яттю (LSTM). Можливості обробки даних у реальному часі покращуються завдяки інструментам, таким як Apache Kafka, що сприяє ефективному збору та обробці даних.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.