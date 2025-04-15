PTC

Polyverse – це революційна мультичейнова ігрова екосистема на блокчейні, розроблена для надання гравцям безперешкодного доступу до захопливого браузерного ігрового процесу в поєднанні зі справжнім володінням цифровими активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) забезпечує внутрішньоігрові транзакції, торгівлю NFT, винагороди за стейкінг, децентралізоване управління та кросчейн-сумісність між Ethereum та WAX. Завдяки стратегічним партнерствам, потужній токеноміці та відданій спільноті Polyverse знаходиться на вістрі ігрових інновацій у сфері Web3.

Ім'яPTC

РейтингNo.3476

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція50,000,000,000

Загальна пропозиція50,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.002055201939586999,2025-04-15

Найнижча ціна0.001177500912530466,2025-04-15

Публічний блокчейнETH

ОписPolyverse – це революційна мультичейнова ігрова екосистема на блокчейні, розроблена для надання гравцям безперешкодного доступу до захопливого браузерного ігрового процесу в поєднанні зі справжнім володінням цифровими активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) забезпечує внутрішньоігрові транзакції, торгівлю NFT, винагороди за стейкінг, децентралізоване управління та кросчейн-сумісність між Ethereum та WAX. Завдяки стратегічним партнерствам, потужній токеноміці та відданій спільноті Polyverse знаходиться на вістрі ігрових інновацій у сфері Web3.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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