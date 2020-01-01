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Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

Future Ai

PRT/USDT
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--
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (PRT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (PRT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
PRT
Огляд
Ім'я
PRT
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
90,000,000
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Книга ордерів
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0.0001

Ціна(
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PRT
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(PRT)
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