PROMPT

Wayfinder — це платформа для створення агентів ШІ для кросчейн транзакцій, написання та публікації смартконтрактів і виконання автономних завдань.

Ім'яPROMPT

РейтингNo.3181

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.6176829015165045,2025-04-12

Найнижча ціна0.10718787546655689,2025-04-10

Публічний блокчейнETH

ОписWayfinder — це платформа для створення агентів ШІ для кросчейн транзакцій, написання та публікації смартконтрактів і виконання автономних завдань.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.