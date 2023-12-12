POPCAT

Popcat — це мемкоїн у блокчейні Solana.

Ім'яPOPCAT

РейтингNo.120

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)18.38%

Циркуляційна пропозиція979,973,184.6

Максимальна пропозиція979,973,220.96

Загальна пропозиція979,973,220.96

Коефіцієнт циркуляції0.9999%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум2.067410259204997,2024-11-17

Найнижча ціна0.000008429262052485,2023-12-12

Публічний блокчейнSOL

ОписPopcat — це мемкоїн у блокчейні Solana.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
POPCAT/USDC
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Обсяг за 24г (POPCAT)
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