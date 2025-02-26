PI

Pi Network — це соціальна криптовалюта, платформа для розробників і екосистема, створена для широкої доступності та реального використання. Вона дозволяє користувачам майнити та здійснювати транзакції з Pi через зручний мобільний інтерфейс, а також підтримує застосунки, побудовані на її блокчейн-екосистемі. Pi має понад 60 мільйонів активних користувачів, з яких понад 19 мільйонів пройшли верифікацію особи (через KYC), а понад 10 мільйонів уже мігрували у основну мережу.

Ім'яPI

РейтингNo.29

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0012%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.72%

Циркуляційна пропозиція7,469,216,729.852117

Максимальна пропозиція100,000,000,000

Загальна пропозиція100,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0746%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум2.9816444104522235,2025-02-26

Найнижча ціна0.40123967836094104,2025-04-05

Публічний блокчейнPINETWORK

ОписPi Network — це соціальна криптовалюта, платформа для розробників і екосистема, створена для широкої доступності та реального використання. Вона дозволяє користувачам майнити та здійснювати транзакції з Pi через зручний мобільний інтерфейс, а також підтримує застосунки, побудовані на її блокчейн-екосистемі. Pi має понад 60 мільйонів активних користувачів, з яких понад 19 мільйонів пройшли верифікацію особи (через KYC), а понад 10 мільйонів уже мігрували у основну мережу.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
PI/USDE
Pi Network
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (PI)
--
Сума за 24г (USDE)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
PI/USDE
Pi Network
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (PI)
--
Сума за 24г (USDE)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...