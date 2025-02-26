PI
Pi Network — це соціальна криптовалюта, платформа для розробників і екосистема, створена для широкої доступності та реального використання. Вона дозволяє користувачам майнити та здійснювати транзакції з Pi через зручний мобільний інтерфейс, а також підтримує застосунки, побудовані на її блокчейн-екосистемі. Pi має понад 60 мільйонів активних користувачів, з яких понад 19 мільйонів пройшли верифікацію особи (через KYC), а понад 10 мільйонів уже мігрували у основну мережу.
Ім'яPI
РейтингNo.29
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка0.0012%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.72%
Циркуляційна пропозиція7,469,216,729.852117
Максимальна пропозиція100,000,000,000
Загальна пропозиція100,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.0746%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум2.9816444104522235,2025-02-26
Найнижча ціна0.40123967836094104,2025-04-05
Публічний блокчейнPINETWORK
ОписPi Network — це соціальна криптовалюта, платформа для розробників і екосистема, створена для широкої доступності та реального використання. Вона дозволяє користувачам майнити та здійснювати транзакції з Pi через зручний мобільний інтерфейс, а також підтримує застосунки, побудовані на її блокчейн-екосистемі. Pi має понад 60 мільйонів активних користувачів, з яких понад 19 мільйонів пройшли верифікацію особи (через KYC), а понад 10 мільйонів уже мігрували у основну мережу.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.