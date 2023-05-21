PHOTO

SEED.photo змінює правила гри у світі цифрової фотографії, претендуючи на звання першого у світі децентралізованого NFT-фотомаркету. Уявіть собі платформу, де фотографи можуть розкрити свій творчий потенціал — від зйомки приголомшливих знімків до їх редагування та завантаження. Але ось що цікаво: вони можуть перетворити свої шедеври на унікальні NFT і приєднатися до захоплюючого простору Web3.

Ім'яPHOTO

РейтингNo.4090

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1 826 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум4.056992179446309,2024-01-22

Найнижча ціна0.47730885327562134,2023-05-21

Публічний блокчейнBSC

ОписSEED.photo змінює правила гри у світі цифрової фотографії, претендуючи на звання першого у світі децентралізованого NFT-фотомаркету. Уявіть собі платформу, де фотографи можуть розкрити свій творчий потенціал — від зйомки приголомшливих знімків до їх редагування та завантаження. Але ось що цікаво: вони можуть перетворити свої шедеври на унікальні NFT і приєднатися до захоплюючого простору Web3.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.