PELL

Pell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

Ім'яPELL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписPell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.