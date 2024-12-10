PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) переосмислює інновації у сфері цифрових активів, поєднуючи базові принципи дефіцитності Bitcoin із сучасними можливостями мережі Solana. Фіксована пропозиція у 21 000 000 токенів доповнюється інноваційним дефляційним механізмом спалювання та забезпечується незмінними, відмовостійкими смартконтрактами. Працюючи на платформі з алгоритмом доказу частки (proof-of-stake), Purple Bitcoin забезпечує блискавичні транзакції, знижені комісії та значно менше енергоспоживання, встановлюючи новий стандарт стійких і високопродуктивних криптовалют.

Ім'яPBTC

РейтингNo.3438

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція19,312,946

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.2751318968681968,2025-06-19

Найнижча ціна0.028456991217276392,2024-12-10

Публічний блокчейнSOL

ОписPurple Bitcoin (PBTC) переосмислює інновації у сфері цифрових активів, поєднуючи базові принципи дефіцитності Bitcoin із сучасними можливостями мережі Solana. Фіксована пропозиція у 21 000 000 токенів доповнюється інноваційним дефляційним механізмом спалювання та забезпечується незмінними, відмовостійкими смартконтрактами. Працюючи на платформі з алгоритмом доказу частки (proof-of-stake), Purple Bitcoin забезпечує блискавичні транзакції, знижені комісії та значно менше енергоспоживання, встановлюючи новий стандарт стійких і високопродуктивних криптовалют.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (PBTC)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
PBTC/USDT
--
--
‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (PBTC)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Loading...