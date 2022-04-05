OMI

Токен OMI — це внутрішній утиліті токен, призначений для використання в застосунку VeVe. Використання/утримання OMI надає власникам токенів та колекціонерам VeVe різні привілеї, винагороди та переваги в екосистемі.

Ім'яOMI

РейтингNo.475

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція275 000 712 307,75726

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція305 281 922 855,64703

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.00303461855707369,2022-04-05

Найнижча ціна0.000188653261943941,2025-05-03

Публічний блокчейнETH

ОписТокен OMI — це внутрішній утиліті токен, призначений для використання в застосунку VeVe. Використання/утримання OMI надає власникам токенів та колекціонерам VeVe різні привілеї, винагороди та переваги в екосистемі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.