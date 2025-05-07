OBOL

Obol існує для поширення, децентралізації та демократизації цифрової інфраструктури майбутнього — починаючи з Ethereum і розповсюджуючись на увесь Web3. Будучи основою для блокчейнів рівня 1 та децентралізованих інфраструктурних мереж, колектив Obol є домом для найбільшої в світі екосистеми децентралізованих операторів. Сьогодні понад 800 децентралізованих операторів по всьому світу використовують розподілені валідатори (DV) Obol, щоб захистити понад 1 млрд $ в основній мережі. Obol DV забезпечують кращу продуктивність, менші ризики та більшу винагороду, ніж традиційні валідатори, що дає змогу будь-кому запускати високопродуктивні, стійкі до зломів валідатори.

Ім'яOBOL

РейтингNo.771

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція500,000,000

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.5021534033503295,2025-05-07

Найнижча ціна0.2429852440094895,2025-05-08

Публічний блокчейнETH

ОписObol існує для поширення, децентралізації та демократизації цифрової інфраструктури майбутнього — починаючи з Ethereum і розповсюджуючись на увесь Web3. Будучи основою для блокчейнів рівня 1 та децентралізованих інфраструктурних мереж, колектив Obol є домом для найбільшої в світі екосистеми децентралізованих операторів. Сьогодні понад 800 децентралізованих операторів по всьому світу використовують розподілені валідатори (DV) Obol, щоб захистити понад 1 млрд $ в основній мережі. Obol DV забезпечують кращу продуктивність, менші ризики та більшу винагороду, ніж традиційні валідатори, що дає змогу будь-кому запускати високопродуктивні, стійкі до зломів валідатори.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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