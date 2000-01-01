NOVA

Nova Trade забезпечує швидку, недорогу спотову та контрактну торгівлю з безперебійною роботою, подібною до CEX, у децентралізованій мережі рівня 2. Висока ліквідність, зручність у користуванні та сумісність з багатьма мережами гарантує безперебійну та ефективну торгівлю.

Ім'яNOVA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція500 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписNova Trade забезпечує швидку, недорогу спотову та контрактну торгівлю з безперебійною роботою, подібною до CEX, у децентралізованій мережі рівня 2. Висока ліквідність, зручність у користуванні та сумісність з багатьма мережами гарантує безперебійну та ефективну торгівлю.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.