NEWT

Newton Protocol — це контрольований рівень автоматизації для ончейн фінансів, який дозволяє користувачам делегувати складні кросчейн дії ШІ-агентам, зберігаючи при цьому криптографічні гарантії дотримання обмежень користувача на кожному етапі. Протокол об'єднує розумні акаунти на базі ERC-4337/EIP-7702 для точкової та безпечної делегації, атестації через Trusted Execution Environment (TEE) для довіреного виконання та докази з нульовим розголошенням (ZKPs) для підтвердження. Мета Newton Protocol — перетворити саму автоматизацію на мінімально довірену базову функцію та відкрити шлях до агентних фінансів у багатьох блокчейнах.

Ім'яNEWT

РейтингNo.636

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)4.81%

Циркуляційна пропозиція215,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.215%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.83373560557428,2025-06-24

Найнижча ціна0.18424447847964207,2025-09-30

Публічний блокчейнETH

