NAM

Namada — це комбінований рівень мультичейн-конфіденційності. Це блокчейн рівня 1 на основі механізму консенсусу (proof-of-stake), який захищає персональні дані користувачів, надаючи захищений хаб активів і гарантуючи захищені кросчейн-транзакції. Namada може підтримувати будь-який актив та може використовуватися для модернізації захисту даних в існуючих мережах, dapp, токенах і NFT. Розроблений на основі Rust, Namada використовує консенсус CometBFT і протокол IBC (обмін даними між блокчейнами) для взаємодії між декількома мережами, але може бути модернізований для підтримки інших екосистем, окрім IBC. Використовуючи передові криптографічні стандарти, такі як zk-SNARKs, і потенціал сумісності, Namada позиціонує себе як корисний криптографічний інструмент для користувачів з метою захисту своїх даних ончейн при взаємодії з широким спектром інших блокчейнів і протоколів.

Ім'яNAM

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнNAMADA

ОписNamada — це комбінований рівень мультичейн-конфіденційності. Це блокчейн рівня 1 на основі механізму консенсусу (proof-of-stake), який захищає персональні дані користувачів, надаючи захищений хаб активів і гарантуючи захищені кросчейн-транзакції. Namada може підтримувати будь-який актив та може використовуватися для модернізації захисту даних в існуючих мережах, dapp, токенах і NFT. Розроблений на основі Rust, Namada використовує консенсус CometBFT і протокол IBC (обмін даними між блокчейнами) для взаємодії між декількома мережами, але може бути модернізований для підтримки інших екосистем, окрім IBC. Використовуючи передові криптографічні стандарти, такі як zk-SNARKs, і потенціал сумісності, Namada позиціонує себе як корисний криптографічний інструмент для користувачів з метою захисту своїх даних ончейн при взаємодії з широким спектром інших блокчейнів і протоколів.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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