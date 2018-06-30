MX

MX TOKEN (MX) – це децентралізований цифровий актив, розроблений платформою MEXC на основі блокчейну Ethereum. Як нативний токен MEXC, його основна мета — надати користувачам безпечний і стабільний досвід торгівлі, а також стати лідером галузі. Власники MX мають право на ряд переваг на MEXC, таких як винагороди за утримання MX, голосування та отримання підписок зі знижками, а також отримання безплатних аірдропів в результаті голосування за нові лістинги

Ім'яMX

РейтингNo.149

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)11.10%

Циркуляційна пропозиція92,748,334

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція416,185,834

Коефіцієнт циркуляції0.0927%

Дата випуску2018-06-30 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше0.0092 USDT

Історичний максимум5.85335603455073,2024-04-09

Найнижча ціна0.0420566690384,2019-11-25

Публічний блокчейнETH

ОписMX TOKEN (MX) – це децентралізований цифровий актив, розроблений платформою MEXC на основі блокчейну Ethereum. Як нативний токен MEXC, його основна мета — надати користувачам безпечний і стабільний досвід торгівлі, а також стати лідером галузі. Власники MX мають право на ряд переваг на MEXC, таких як винагороди за утримання MX, голосування та отримання підписок зі знижками, а також отримання безплатних аірдропів в результаті голосування за нові лістинги

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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