MX
MX TOKEN (MX) – це децентралізований цифровий актив, розроблений платформою MEXC на основі блокчейну Ethereum. Як нативний токен MEXC, його основна мета — надати користувачам безпечний і стабільний досвід торгівлі, а також стати лідером галузі. Власники MX мають право на ряд переваг на MEXC, таких як винагороди за утримання MX, голосування та отримання підписок зі знижками, а також отримання безплатних аірдропів в результаті голосування за нові лістинги
Ім'яMX
РейтингNo.149
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка0.0001%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)11.10%
Циркуляційна пропозиція92,748,334
Максимальна пропозиція1,000,000,000
Загальна пропозиція416,185,834
Коефіцієнт циркуляції0.0927%
Дата випуску2018-06-30 00:00:00
Ціна, за якою актив було випущено вперше0.0092 USDT
Історичний максимум5.85335603455073,2024-04-09
Найнижча ціна0.0420566690384,2019-11-25
Публічний блокчейнETH
ОписMX TOKEN (MX) – це децентралізований цифровий актив, розроблений платформою MEXC на основі блокчейну Ethereum. Як нативний токен MEXC, його основна мета — надати користувачам безпечний і стабільний досвід торгівлі, а також стати лідером галузі. Власники MX мають право на ряд переваг на MEXC, таких як винагороди за утримання MX, голосування та отримання підписок зі знижками, а також отримання безплатних аірдропів в результаті голосування за нові лістинги
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.