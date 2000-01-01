MORE

Moonveil — це повнофункціональна ігрова екосистема Web3, що поєднує оригінальні та сторонні ігри, видавничу діяльність та інфраструктуру рівня 2. Вона закріплює ідентичність користувачів на нативному рівні 2, підтримуючи при цьому мультичейн взаємодію. Завдяки підходу, орієнтованому на продукт та корисність, Moonveil масштабується від реальних ігор середньої складності, використовуючи модульну інфраструктуру та liveops для створення надійної мережі з високим рівнем сумісності.

Ім'яMORE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписMoonveil — це повнофункціональна ігрова екосистема Web3, що поєднує оригінальні та сторонні ігри, видавничу діяльність та інфраструктуру рівня 2. Вона закріплює ідентичність користувачів на нативному рівні 2, підтримуючи при цьому мультичейн взаємодію. Завдяки підходу, орієнтованому на продукт та корисність, Moonveil масштабується від реальних ігор середньої складності, використовуючи модульну інфраструктуру та liveops для створення надійної мережі з високим рівнем сумісності.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
MORE/USDT
Moonveil
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (MORE)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
MORE/USDT
--
--
‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (MORE)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Loading...