MILK

MilkyWay ─ перший і найбільший постачальник модульних рідких стейкінгів. Почніть з одного стейкінгу. Майте безмежний вплив.

Ім'яMILK

РейтингNo.890

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)4.31%

Циркуляційна пропозиція238,900,000

Максимальна пропозиція1,200,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.199%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.29167604905899525,2025-04-29

Найнижча ціна0.07707673383413215,2025-05-23

Публічний блокчейнMILKYWAY

ОписMilkyWay ─ перший і найбільший постачальник модульних рідких стейкінгів. Почніть з одного стейкінгу. Майте безмежний вплив.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.