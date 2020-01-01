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L

L/USDT
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--
Макс 24г
0.0000000000
Мін 24г
0.0000000000
Обсяг за 24г (L)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000000000
Мін 24г
0.0000000000
Обсяг за 24г (L)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
L
$L is a meme coin that aims to support Twitter, all Twitter Blue subscribers are eligible for $L airdrop.
Огляд
Ім'я
L
Час випуску
--
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Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
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Книга ордерів
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Ціна(USDT)

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(USDT)

0.0000000000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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Історія угод
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