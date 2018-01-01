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Terra Classic
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Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (LUNC)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (LUNC)
0.00
Сума за 24г (USDC)
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