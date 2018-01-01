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Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

LUNC/USDC

Terra Classic
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--
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (LUNC)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (LUNC)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Ціна випуску
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0.00000001

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LUNC
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0.00000000<$0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
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Ціна(USDC)
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