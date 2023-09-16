Проєкт глобальної дистрибуції LF (Logistic Fundamental) приділяє увагу існуючій глобальній дистрибуції, зокрема ринку електронної комерції, і прагне відкрити нову еру на децентралізованому ринку е–комерції та глобальному ринку дистрибуції з використанням технології блокчейн. Проєкт LF має на меті просувати корейські товари у світі і стати центром безмежного глобального ринку е–комерції, слугуючи сполучною ланкою для просування чудових корейських товарів K-beauty/food/fashion для споживачів у всьому світі.