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Logistic Fundamental

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LF
Проєкт глобальної дистрибуції LF (Logistic Fundamental) приділяє увагу існуючій глобальній дистрибуції, зокрема ринку електронної комерції, і прагне відкрити нову еру на децентралізованому ринку е–комерції та глобальному ринку дистрибуції з використанням технології блокчейн. Проєкт LF має на меті просувати корейські товари у світі і стати центром безмежного глобального ринку е–комерції, слугуючи сполучною ланкою для просування чудових корейських товарів K-beauty/food/fashion для споживачів у всьому світі.
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LF
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--
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Ціна випуску
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Макс. пропозиція
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Угоди на ринку
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Торгівлю LF_USDT призупинено.
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5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
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