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Ім'я
LBTC
Час випуску
2017-12-18 00:00:00
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
7,465,926
Циркуляційна пропозиція
3,610,727
Циркуляційна ринкова капіталізація
--
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