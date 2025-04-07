K

Kinto – це модульна біржа. Отримайте доступ до найкращих можливостей DeFi за допомогою нашого спеціалізованого блокчейну та некстодіального розумного гаманця, розробленого для гарантування максимальної безпеки та безпроблемного використання.

Ім'яK

РейтингNo.1282

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)107.80%

Циркуляційна пропозиція1,063,301

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.1063%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум7.285120822624419,2025-05-10

Найнижча ціна2.1441350949151405,2025-04-07

Публічний блокчейнARB

ОписKinto – це модульна біржа. Отримайте доступ до найкращих можливостей DeFi за допомогою нашого спеціалізованого блокчейну та некстодіального розумного гаманця, розробленого для гарантування максимальної безпеки та безпроблемного використання.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
K/USDC
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Макс 24г
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