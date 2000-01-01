KRY

Krayon Network — платформа для інвестування в мистецтво, що застосовує технології блокчейну та штучного інтелекту. Krayon надає можливість художникам, інвесторам, галереям і адміністраторам у всьому світі демонструвати, оцінювати та торгувати мистецькими творами, сприяючи створенню ефективної та зручної системи визначення вартості мистецтва. Завдяки блокчейну Krayon Network створює децентралізоване середовище. Усі витвори мистецтва в Krayon Network систематично реєструються у блокчейні, що забезпечує анонімність, прозорість і ліквідність. Крім того, це допомагає вирішувати питання оцінки, аутентифікації та інформаційної асиметрії.

Ім'яKRY

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнARB

ОписKrayon Network — платформа для інвестування в мистецтво, що застосовує технології блокчейну та штучного інтелекту. Krayon надає можливість художникам, інвесторам, галереям і адміністраторам у всьому світі демонструвати, оцінювати та торгувати мистецькими творами, сприяючи створенню ефективної та зручної системи визначення вартості мистецтва. Завдяки блокчейну Krayon Network створює децентралізоване середовище. Усі витвори мистецтва в Krayon Network систематично реєструються у блокчейні, що забезпечує анонімність, прозорість і ліквідність. Крім того, це допомагає вирішувати питання оцінки, аутентифікації та інформаційної асиметрії.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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