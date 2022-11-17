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Kryptomon
KMON/USDT
0.008908
--
$
0.00
Макс 24г
0.008954
Мін 24г
0.008699
Обсяг 24г (KMON)
12.19M
Сума за 24 г (USDT)
107.19K
Макс 24г
0.008954
Мін 24г
0.008699
Обсяг 24г (KMON)
12.19M
Сума за 24 г (USDT)
107.19K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
KMON
Kryptomon is an NFT Play-and-Earn blockchain game, where Pokémon meets Tamagotchi and CryptoKitties. Breed, Train and Fight with your NFT Kryptomon. It's a new world where trainers can live a new adventure on Blockchain.
Огляд
Ім'я
KMON
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(KMON)
(USDT)
0.008908
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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