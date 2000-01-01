KIB

Kibble переосмислює майбутнє DeFi завдяки своїй інноваційній платформі, яка інтегрує передові технології штучного інтелекту. Дозволяючи користувачам безперешкодно агрегувати дані, точно аналізувати ринкові тенденції та збільшувати свій фінансовий потенціал, Kibble покращує весь досвід використання DeFi-технологій.

Ім'яKIB

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнAVAX_CCHAIN

ОписKibble переосмислює майбутнє DeFi завдяки своїй інноваційній платформі, яка інтегрує передові технології штучного інтелекту. Дозволяючи користувачам безперешкодно агрегувати дані, точно аналізувати ринкові тенденції та збільшувати свій фінансовий потенціал, Kibble покращує весь досвід використання DeFi-технологій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.