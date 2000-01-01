KERNEL

KernelDAO – це передовий протокол рестейкінгу, що працює по всьому стеку рестейкінгу, з трьома основними продуктами: Kernel (рестейкінг BNB Chain), ліквідний рестейкінг Kelp (rsETH) і Gain (автоматизований фармінг винагород).

Ім'яKERNEL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписKernelDAO – це передовий протокол рестейкінгу, що працює по всьому стеку рестейкінгу, з трьома основними продуктами: Kernel (рестейкінг BNB Chain), ліквідний рестейкінг Kelp (rsETH) і Gain (автоматизований фармінг винагород).

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.