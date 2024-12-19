JYAI
JERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями.
Ім'яJYAI
РейтингNo.1309
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%
Циркуляційна пропозиція69,000,000,000
Максимальна пропозиція69,000,000,000
Загальна пропозиція69,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції1%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.00008637668128331,2025-05-17
Найнижча ціна0.0000000524860777,2024-12-19
Публічний блокчейнETH
ОписJERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями.
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