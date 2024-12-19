JYAI

JERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями.

Ім'яJYAI

РейтингNo.1309

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція69,000,000,000

Максимальна пропозиція69,000,000,000

Загальна пропозиція69,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.00008637668128331,2025-05-17

Найнижча ціна0.0000000524860777,2024-12-19

Публічний блокчейнETH

ОписJERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.