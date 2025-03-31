JLP

Fairlaunch — це платформа, яка допомагає запускати та розширювати блокчейн-проєкти в екосистемі Web3. Її підтримують Ting Foundation і UFIN Labs, дві фірми, які залучили понад 20 мільйонів користувачів і підтримали понад 200 проєктів. Програма JLaunchpad Alpha Accelerator зосереджена на виявленні та підтримці перспективних проєктів Web3 у мінізастосунках, SocialFi, ШІ та GameFi.

Ім'яJLP

РейтингNo.4026

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.008487114292929202,2025-03-31

Найнижча ціна0.001480370846191392,2025-05-11

Публічний блокчейнBSC

ОписFairlaunch — це платформа, яка допомагає запускати та розширювати блокчейн-проєкти в екосистемі Web3. Її підтримують Ting Foundation і UFIN Labs, дві фірми, які залучили понад 20 мільйонів користувачів і підтримали понад 200 проєктів. Програма JLaunchpad Alpha Accelerator зосереджена на виявленні та підтримці перспективних проєктів Web3 у мінізастосунках, SocialFi, ШІ та GameFi.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.