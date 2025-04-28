JINGLE

Представляємо $JINGLE ─ музичний рух мемкоїнів. Це не просто монета. Це рух. Глобальна машина для святкування на основі мемів. Криптонативний троянський кінь, створений для вірусності, який об'єднує потужний ШІ, дегенеративний хаос і культурні моменти в екосистему, орієнтовану на музику, що широко розповсюджується. Двигун вірусності мемкоїнів зі штучним інтелектом.

Ім'яJINGLE

РейтингNo.3529

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція999,913,696

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.022240255206036254,2025-04-28

Найнижча ціна0.01692621565777358,2025-04-29

Публічний блокчейнSOL

ОписПредставляємо $JINGLE ─ музичний рух мемкоїнів. Це не просто монета. Це рух. Глобальна машина для святкування на основі мемів. Криптонативний троянський кінь, створений для вірусності, який об'єднує потужний ШІ, дегенеративний хаос і культурні моменти в екосистему, орієнтовану на музику, що широко розповсюджується. Двигун вірусності мемкоїнів зі штучним інтелектом.

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