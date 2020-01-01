Пристрасний криптоентузіаст і дослідник блокчейну Джейд Улутуле є рушійною силою JDinsights. Виявляючи великий інтерес до децентралізованих фінансів (DeFi), Джейд створив потужну платформу, яка дає користувачам змогу без зусиль відстежувати свою адресу в різних протоколах полігону Base та Zkevm. Оскільки JDinsights продовжує розвиватися, Джейд з радістю представляє майбутні функції, включаючи можливості перемикання та обміну, щоб забезпечити комплексне рішення для отримання інформації та максимального використання потенціалу криптоландшафту, що постійно розширюється.