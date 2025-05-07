INIT

Initia (INIT) — блокчейн рівня 1, який об'єднує апчейни, щоб розкрити їхню повну цінність через переплетену інфраструктуру та узгоджену економіку. Основна філософія Initia полягає у прийнятті зважених рішень щодо базової інфраструктури, таких як доступність даних, інтероперабельність та оракули.

Ім'яINIT

РейтингNo.279

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)109.96%

Циркуляційна пропозиція148,750,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.1487%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.441874884763229,2025-05-13

Найнижча ціна0.5475632953060536,2025-05-07

Публічний блокчейнINITIA

ОписInitia (INIT) — блокчейн рівня 1, який об'єднує апчейни, щоб розкрити їхню повну цінність через переплетену інфраструктуру та узгоджену економіку. Основна філософія Initia полягає у прийнятті зважених рішень щодо базової інфраструктури, таких як доступність даних, інтероперабельність та оракули.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.