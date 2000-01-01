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Imagen Network — це перша у світі децентралізована соціальна мережева платформа, що повністю працює на основі штучного інтелекту. Вона поєднує в собі такі передові моделі, як DALL-E та Stable Diffusion, з технологією блокчейн, що дозволяє користувачам створювати, налаштовувати та безпечно керувати цифровим контентом. Розроблена для масштабованості та безпеки, Imagen Network розширює можливості для творчості, володіння контентом та децентралізованої взаємодії у Web3.

Ім'яIMAGE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція5 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

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Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписImagen Network — це перша у світі децентралізована соціальна мережева платформа, що повністю працює на основі штучного інтелекту. Вона поєднує в собі такі передові моделі, як DALL-E та Stable Diffusion, з технологією блокчейн, що дозволяє користувачам створювати, налаштовувати та безпечно керувати цифровим контентом. Розроблена для масштабованості та безпеки, Imagen Network розширює можливості для творчості, володіння контентом та децентралізованої взаємодії у Web3.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.