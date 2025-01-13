ICECREAM

IceCream AI — це DeFAI-протокол, який дозволяє користувачам без дозволу створювати та заробляти на Glaze Pools (GP) на основі їхньої активності в соціальних мережах, передусім у X.

Ім'яICECREAM

РейтингNo.3785

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.05093646168676898,2025-03-18

Найнижча ціна0.000269589494391974,2025-01-13

Публічний блокчейнBSC

ОписIceCream AI — це DeFAI-протокол, який дозволяє користувачам без дозволу створювати та заробляти на Glaze Pools (GP) на основі їхньої активності в соціальних мережах, передусім у X.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.