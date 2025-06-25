H

Humanity Protocol — це децентралізована мережа ідентифікації, розроблена для того, щоб довести, що ви справжня унікальна людина, не ставлячи під загрозу вашу конфіденційність. Побудована на криптографії з нульовим розголошенням, вона дозволяє будь-кому перевірити свою людяність за допомогою простого сканування долоні, створюючи безпечну, стійку до атак Сивіли ідентифікацію, яка працює в Інтернеті та в реальному житті. Humanity Protocol створює рівень довіри, якого бракувало Інтернету, доводячи людяність, не розкриваючи особистості.

Ім'яH

РейтингNo.306

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.77%

Циркуляційна пропозиція2,119,259,306

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2119%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.15748596182897467,2025-06-25

Найнижча ціна0.01799202366031281,2025-06-27

Публічний блокчейнETH

ОписHumanity Protocol — це децентралізована мережа ідентифікації, розроблена для того, щоб довести, що ви справжня унікальна людина, не ставлячи під загрозу вашу конфіденційність. Побудована на криптографії з нульовим розголошенням, вона дозволяє будь-кому перевірити свою людяність за допомогою простого сканування долоні, створюючи безпечну, стійку до атак Сивіли ідентифікацію, яка працює в Інтернеті та в реальному житті. Humanity Protocol створює рівень довіри, якого бракувало Інтернету, доводячи людяність, не розкриваючи особистості.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.