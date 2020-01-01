HIRO - це ігровий сервіс, що дозволяє гравцям отримувати дохід за допомогою технології блокчейн. HIRO ефективно реалізує весь процес NFT-бізнесу від оцінки вартості та реєстрації до розрахунків, швидко та прозоро на основі технології блокчейн.