GORKAI

Gork AI Agent — це яскрава, натхненна мемами ШІ-платформа, яка надає дотепні відповіді в режимі реального часу. Створена для безперешкодної інтеграції з такими платформами, як X, вона переосмислює розмовний ШІ з гумором і креативністю.

Ім'яGORKAI

РейтингNo.3314

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція100,000,000,000,000,000

Загальна пропозиція100,000,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000000000038487831,2025-05-05

Найнижча ціна0.00000000000231497,2025-05-04

Публічний блокчейнSOL

ОписGork AI Agent — це яскрава, натхненна мемами ШІ-платформа, яка надає дотепні відповіді в режимі реального часу. Створена для безперешкодної інтеграції з такими платформами, як X, вона переосмислює розмовний ШІ з гумором і креативністю.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.