GOG

Guild of Guardians — це мобільна багатокористувацька рольова гра, побудована на рішенні для масштабування Ethereum рівня 2 — Immutable X. Як і в інших GameFi-проєктах, ігрові активи представлені у вигляді NFT, а гравці отримують винагороди за виконання різних завдань. Нативна валюта гри називається GOG. Вона дозволяє гравцям брати участь в управлінні проєктом і забезпечує роботу механіки "грати, щоб заробляти".

Ім'яGOG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

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Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписGuild of Guardians — це мобільна багатокористувацька рольова гра, побудована на рішенні для масштабування Ethereum рівня 2 — Immutable X. Як і в інших GameFi-проєктах, ігрові активи представлені у вигляді NFT, а гравці отримують винагороди за виконання різних завдань. Нативна валюта гри називається GOG. Вона дозволяє гравцям брати участь в управлінні проєктом і забезпечує роботу механіки "грати, щоб заробляти".

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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