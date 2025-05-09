GNESS

Gameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement.

Ім'яGNESS

РейтингNo.5307

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція500,000,000

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.40314472508478516,2025-05-09

Найнижча ціна0.001614605813718345,2025-05-20

Публічний блокчейнBSC

ОписGameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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