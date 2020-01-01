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Клієнт Windows
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Gamium
GMM/USDT
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Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
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Обсяг за 24г (GMM)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
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Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (GMM)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
GMM
Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination.
Огляд
Ім'я
GMM
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
49,500,000,000
Книга ордерів
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Мейкер
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/ Тейкер
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